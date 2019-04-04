​В ОКБ прокомментировали смерть детсадовца в Ханты-Мансийске: «Ребенок умер от тяжелого острого молниеносного заболевания»

Главный врач Окружной клинической больницы (ОКБ) Елена Кутефа сообщила, что показаний для госпитализации ребенка, который скончался 2 апреля, на момент обращения к врачу не было.

«В момент обращения медицинская помощь ему была оказана сразу, в полном объеме. Показаний для госпитализации ребенка на момент обращения за медицинской помощью не было. Факт смерти ребенка был зафиксирован на дому. В момент случившегося в медицинское учреждение он не доставлялся. Причина смерти еще неизвестна, анализы — в работе. Ребенок умер от тяжелого острого молниеносного заболевания. Причины этого заболевания могут быть различными», - цитирует главврача РИА «Новости».

После стремительной смерти ребенка проводится ряд проверок. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, из медучреждения, где наблюдался детсадовец, изъяты документы. В ДОУ, которое посещал малыш, проводятся профилактические мероприятия. Ранее СМИ связали гибель ребенка со вспышкой менингококковой инфекцией в городе. Однако официально в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Югре подтвердили только то, что это единственный случай с подозрением менингококковую инфекцию.

2 апреля в Ханты-Мансийске скончался ребенок 2016 года рождения. 1 апреля у малыша поднялась температура, родители с ребенком обратились в больницу, врачом было назначено домашнее лечение. На следующее утро ребенок умер.