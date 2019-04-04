​Этой весной служить отправятся 1400 жителей Югры

В России стартовал весенний призыв на срочную службу. Из Югры служить отправятся 1400 человек. У 22 призывников есть шанс попасть Президентский полк коменданта Московского Кремля федеральной службы охраны РФ. Их отобрала специальная комиссия.

«Это одни из лучших ребят Югры по многим показателям. Из них представители Президентского Полка выберут десять самых достойных, которые и будут направлены для прохождения службы в Президентском полку», — рассказал военный комиссар Югры Денис Буров на заседании призывной комиссии округа.

Мероприятие провел исполняющий обязанности руководителя аппарата – заместителя губернатора округа Андрей Мастерских, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей. В ходе заседания также сообщили, что в округе с 1 апреля начали свою работу окружная призывная комиссия и 22 призывных комиссии муниципальных образований.

Директор департамента здравоохранения автономного округа Алексей Добровольский заверил, что медицинское обследование призывников будет обеспечено на высоком уровне: «Организовано взаимодействие 68 медицинских организаций с военными комиссариатами автономного округа, определена 61 медицинская организация, направляющая врачей-специалистов для работы в призывные комиссии муниципальных образований. Выделено медицинское оборудование (передвижная флюорографическая установка) и медицинский персонал для работы в основном и резервном составах призывной комиссии Югры».