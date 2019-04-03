​В Югре усилят меры антитеррористической безопасности в период массовых праздников

В Югре перед проведением массовых мероприятий пройдут проверки состояния антитеррористической защищенности объектов, в которых они будут проходить. Соответствующее поручение дал заместитель главы региона Геннадий Бухтин на заседании антитеррористической комиссии Югры (АТК) и оперативного штаба в автономном округе.

«Второй квартал 2019 года насыщен масштабными мероприятиями с участием как югорчан, так и гостей из-за рубежа: международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС, Пасха, День весны и труда, День Победы, День России, Ураза-Байрам. В этой связи необходимо проверить места массового пребывания людей, исключить проведение мероприятий на объектах, не оборудованных инженерно-техническими средствами, обеспечивать антитеррористическую защищенность в соответствии с действующим законодательством», — приводит слова Бухтина окружной департамент общественных и внешних связей.

Кроме того, муниципальным АТК поручено организовать круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц и до 20 апреля направить утвержденные графики в адрес антитеррористической комиссии и оперативного штаба.