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​Санврачи официально прокомментировали информацию о вспышке менингококковую инфекции в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске 1 апреля зарегистрировано одно «экстренное извещение о случае, подозрительном на менингококковую инфекцию» у детсадовца. Об этом 3 апреля сообщает пресс-служба окружного управления Роспотребнадзора.

«Незамедлительно введен комплекс противоэпидемических мероприятий, предупреждающий заболевания других людей, находившихся в контакте: от медицинского осмотра врачом оториноларингологом контактировавших лиц с последующим бактериологическим исследованием тех, у кого есть признаки заболевания, до очаговой антибиотикопрофилактики и экстренной иммунизации. Противоэпидемические мероприятия в очаге продолжаются, ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре», — уточнили в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация о вспышке менингококковой инфекции в одном из детских садов столицы Югры.

Как сообщало ИА СИА-ПРЕСС, 2 апреля в Ханты-Мансийске скончался ребенок 2016 года рождения. 1 апреля у малыша поднялась температура, родители с ребенком обратились в больницу, врачом назначено домашнее лечение. На следующее утро ребенок умер. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.


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Сегодня в 16:28, просмотров: 451, комментариев: 0


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