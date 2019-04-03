​В экономику Югры инвестировано около одного триллиона рублей

В 2018 году объем инвестиций в экономику Югры достиг одного триллиона рублей. Об этом на VIII Югорском промышленном форуме заявил заместитель губернатора округа Алексей Забозлаев.

Большая часть инвестиций пришлась на нефтегазовый сектор. Но окружные власти нацелены на диверсификацию экономики и привлечение инвестиций. «Для обрабатывающих производств несырьевого сектора мы рассчитываем, в первую очередь, на внутренний рынок потребления нашими энергетическими компаниями, сумма потребления довольно большая - более 200 миллиардов рублей в год. В этом направлении бизнесу, конечно, можно развиваться», — цитирует замгубернатора «Интерфакс-Урал».

По данным Тюменстата, объем инвестиций в основной капитал ХМАО по итогам 2017 года составил 877,2 миллиарда рублей.