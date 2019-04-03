​В Ханты-Мансийске следователи устанавливают причины гибели 3-летнего ребенка

В Ханты-Мансийске утром 2 апреля при неустановленных обстоятельствах скончался 3-летний ребенок. В причинах его гибели разбираются следователи в рамках возбужденного уголовного дела по статье «причинение смерти по неосторожности».

«По предварительным данным следствия, 1 апреля у ребенка поднялась температура тела, в связи с чем родители с ребенком обратились на прием в больницу, врачом назначено медикаментозное лечение амбулаторно. Утром 2 апреля мальчик скончался дома», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

В данный момент проводится судебно-медицинская экспертиза. Из больницы следователями СКР изъята и изучается вся медицинская документация на малолетнего.