​В Сургутском районе решено более 300 конфликтов потребителей и бизнеса

В Сургутском районе все поселения охвачены деятельностью по защите прав потребителей. В 11 поселениях полномочия осуществляет администрация муниципалитета, в Лянторе и Федоровском за данный сектор ответственны органы местного самоуправления.

Работа с жителями ведется в основном дистанционно — по телефону и в соцсетях. За 2018 год поступило более 300 сообщений, более 80 из них были связаны с покупкой товаров, подавляющее большинство — это техника. При этом по 227 обращениям были даны консультации и претензии были удовлетворены в добровольном порядке — благодаря квалифицированной помощи потребители сумели решить конфликт с продавцами.

«По 80 обращениям были составлены претензии на общую сумму около 2,5 млн рублей. Основную часть удалось разрешить добровольно, однако по 18 претензиями были составлены исковые заявления в суд — все они были удовлетворены. В результате жители Сургутского района были удовлетворены, получив потраченные деньги, а также компенсацию в размере 50 процентов от суммы», — пояснил председатель комитета экономического развития муниципалитета Вениамин Матаев.

Кроме того, он отметил, что администрация ведет работу по правовому просвещению жителей — в прошлом году прошло восемь семинаров, активная длительность в данной сфере развивается в Сети. Так, в Сургутском районе появилась группа в мессенджере Viber — присоединившись по номеру +7(922)25-99-431 можно в режиме онлайн получить консультацию по интересующим вопросам, например, как обменять телефон, куда обратиться, если получили некачественную услугу. Продолжают публиковаться справочные материалы на сайте администрации муниципалитета, а также действует сообщество в «Вконтакте».