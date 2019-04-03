​В Ханты-Мансийске санврачи ищут автора видео, снявшего в магазине мышей в коробке с яйцами

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Югре разыскивают автора видео, на котором запечатлены мыши в коробке с яйцами. Ролик опубликован на соцсетях в минувшие выходные. Утверждается, что он снят в одном из сетевых магазинов Ханты-Мансийска.

Сейчас специалисты пытаются установить подлинность видео. Кроме того, по словам заместителя главного государственного санврача по Ханты-Мансийску и району Анастасии Трофимчик, без заявления очевидца ведомство не может начать проверку.

«Вся ответственность за реализацию продукции возложена на юридическое лицо, которое именно её реализует <…> Сложно оценить статью данного правонарушения. Можно квалифицировать как статью 6.3 «Общее нарушение санитарного законодательства», а можно как 14.43 «Нарушение техрегламетов» и штрафы будут варьировать от 10 тысяч на юрлицо до 300 тысяч рублей. На сегодняшний день точно сказать сложно», — пояснила специалист телеканалу «Югра-ТВ».

Ролик, опубликованный в одном из городских пабликов во «ВКонтакте», набрал более 78 тысяч просмотров. В комментариях некоторые пользователи назвали видео происками конкурентов.