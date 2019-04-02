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По итогам 2018 года Utair недосчитался 4,4 миллиарда рублей

Авиакомпания Utairзакончила 2018 год с убытками в 4,4 миллиарда рублей. Причиной этого стали высокие цены на топливо, дефицит пилотов на региональном рынке и долговая нагрузка, следует из отчета по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2018 год, опубликованного авиаперевозчиком.

Большой вклад в отрицательные результаты компании внес резкий рост цен на топливо, из-за чего Utair потратил на 3,9 миллиарда рублей больше, чем годом ранее. Сказался и дефицит пилотов, в результате которого компания недополучила 1,5 миллиарда рублей прибыли в высокий сезон.

При этом Utairудалось нарастить пассажиропоток на 8,7 процента и сохранить первое место среди российских компаний по уровню пунктуальности – 99,18 процента рейсов были выполнены по расписанию или с минимальными задержками. Компания также вошла в тройку лидеров по количеству перелетов выполнив за прошлый год больше 78 тысяч рейсов.

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Сегодня в 18:21, просмотров: 76, комментариев: 0


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