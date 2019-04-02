​Utair запустила новые рейсы между городами Югры

Авиакомпания Utair начала полеты по новым направлениям между городами Югры. На маршрутах действуют два тарифа: перелет без багажа обойдется на тысячу рублей дешевле.

Прямые рейсы свяжут Ханты-Мансийск и Когалым (2485-3485 рублей), Нягань (1485-2485 рублей), Советский (2485-3485 рублей), Урай (1485-2485 рублей), Советский и Урай (1485-2485 рублей), а также Нягань и Сургут (4485-5485 рублей).

«Utair уделяет особое внимание развитию перевозок внутри домашнего региона — Югры, а также связи его ключевых городов с другими регионами России. В весенне-летнем расписании откроются рейсы из Ханты-Мансийска в Омск и Уфу, а в июне жители города полетят прямыми рейсами в Анапу, Краснодар и Санкт-Петербург», — цитирует пресс-служба авиакомпании президента «Utair — Пассажирские авиалинии» Павла Пермякова.

Ранее губернатор Югры Наталья Комарова заявляла, что авиакомпания Utair получит необходимую поддержку от окружного правительства для продолжения деятельности. Глава региона также отмечала, что Югра как один из акционеров ищет возможности для того, чтобы компания имела объемы работ.