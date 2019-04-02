​В Югорске нашли виновных в хранении детского питания в здании морга. И наказали

В Югорске шесть сотрудников городской больницы привлечены к дисциплинарной ответственности за хранение просроченного детского питания в одном из помещений здания морга.

«Шесть сотрудников, в том числе заместитель руководителя Югорской городской больницы по итогам проверки привлечены к дисциплинарной ответственности. В данном случае, к взысканию», — сообщил ТАСС директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

Чиновник добавил, что претензий к главврачу больницы Андрею Маренко нет, поскольку «ему приходится разгребать «наследство», оставленное прошлым главврачом».

Как ранее сообщало ИА СИА-ПРЕСС, депутат думы Югорска Антон Пантин обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что в здании морга хранится детское питание. Вскоре выяснилось, что продукты являются просроченными. В департаменте здравоохранения пообещали найти и наказать виновных.