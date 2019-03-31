​В Югре на обочине дороги найдена свалка полицейских документов. Начата проверка

Полиция Югры проверяет информацию о найденной свалке ведомственных документов на обочине дороги возле пересечения автодорог в направлении городов Советский и Агириш в Советском районе.

Очевидцы сообщили, что выброшенными оказались трудовые договоры, протоколы и постановления, составленные сотрудниками ДПС. В пресс-службе УМВД по Югры ТАСС сообщили, что по данному факту назначена проверка.

«Начальник УМВД по ХМАО Василий Романица назначил проведение служебной проверки по данному факту», - цитирует своего собеседника агентство.

В частности, будет установлено, почему документы не были уничтожены.