​Жителям Югры напомнили о начале сезона активности клещей и пригласили привиться

Жителям Югры напомнили о необходимости привиться против клещевого энцефалита. В этом году в округе планируют привить 162 416 человек, уже получили прививки 17 888 югорчан.

«Вакцинация способна реально защитить около 95 процентовпривитых. В случаях возникновения заболевания у привитых людей оно протекает в легкой форме, без осложнений. Однако, следует помнить, что вакцинация против клещевого энцефалита не исключает всех остальных мер профилактики укусов клещей (репелленты, надлежащая экипировка), поскольку клещи переносят не только клещевой энцефалит, но и другие инфекции (клещевой боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз), от которых нельзя защититься вакцинацией», — напомнили в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора.

В прошлом году обращаемость населения с присасыванием клеща увеличилась в 1,5 раза. В округе зарегистрировано 13 случаев клещевого вирусного энцефалита и 28 случаев иксодового клещевого боррелиоза.