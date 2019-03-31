​1 апреля в Югре закроют межмуниципальные зимники

1 апреля в Югре планируется закрыть все сезонные дороги межмуниципального значения.

«На сегодняшний на территории региона остаются в эксплуатации 13 переправ межмуниципального значения и 24 – технологических. По данным отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления, с 1 апреля планируется закрыть все межмуниципальные переправы, а течение первой декады – технологические», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

29 апреля запрещена эксплуатация всех ледовых переправ межмуниципального значения, действовавших в Березовском и Октябрьском районах.

Стоит отметить, что в этом году из-за теплой весны зимники закрывают раньше, чем обычно.