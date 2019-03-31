​В одном из магазинов Ханты-Мансийска покупатели нашли выводок мышей в коробке с яйцами

В одном из сетевых магазинов в Ханты-Мансийске покупатели обнаружили выводок мышей в коробке с яйцами. Видео из торговой точки опубликовано в паблике «Типичный Ханты-Мансийск» во «ВКонтакте».

Автор ролика пояснила, что показала животных сотруднику магазина: «Пригласила главного специалиста, она мило улыбнулась и сказала что сейчас все уберут».

Пост набрала сотни комментариев, а само видео — почти 70 тысяч просмотров. Одни пользователи соцсети взывают к внимаю санврачей, другие — переживают за мышек, третьи высказывают мнение, что ролик — происки конкурентов.

На момент публикации новости получить комментарии в окружном Управлении Роспотребнадзора и в торговой сети не удалось.