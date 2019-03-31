​Наталья Комарова предложила создать евразийское объединение женщин-региональных лидеров

Губернатор Югры Наталья Комарова предложила создать проект, объединяющий женщин-региональных лидеров на евразийском пространстве. Инициативу глава региона озвучила на заседании Совета Евразийского женского форума, состоявшемся в верхней палате парламента.

Наталья Комарова подчеркнула, что сегодня диалог и наращивание сотрудничества между женщинами-региональными лидерами стран — необходимость: «Это позволит выявить общие проблемы, вопросы и возможности, объединить международный опыт регионов в управлении, практики и инициативы по реализации социально-гуманитарных и экономических проектов, инициировать новые, обменяться лучшими практиками и деловым опытом». Региональные проекты стран предлагается представлять на интернет-портале «Евразийское объединение женщин – региональных лидеров».

Идею губернатора Югры поддержали участники форума, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей. «Постоянно действующее объединение позволит соединить усилия женщин-руководителей городов, регионов и муниципалитетов через диалог для обсуждения женской повестки в разных регионах мира», – отметила заместитель председателя Совета Федерации, председатель Совета Евразийского женского форума Галина Карелова.