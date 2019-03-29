​Продолжительность жизни в Югре достигла 74,3 года

По итогам 2018 года показатель продолжительности жизни в Югре составляет 74,3 года. Это превышает среднероссийский показатель на 1,6 года. Такие данные озвучил директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский на заседании правительство региона, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

По данным Добровольского, Югра занимает девятое место по показателям рождаемости и пятое место по смертности. По показателю младенческой смертности округ входит в топ-10 лучших систем здравоохранения мира. В 2018 году в сравнении с 2017 годом она снизилась на 39 процентов. Смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний в Югре в 1,5-2 раза ниже целевого показателя для страны, который должен быть достигнут к 2024 году.

«Несмотря на наши суровые погодные условия, в регионе благоприятная демографическая ситуация: за 3 года в Югре стало на 18 тысяч жителей больше. У нас доступная не только первичная медицинская помощь, но и высокотехнологичная, которая постоянно развивается. В прошлом году, например, ее получили более 13 тысяч пациентов. Округ не стоит на месте. Те высокие показатели, которые закреплены в нацпроекте и региональных сегментах федеральных проектов, на которые мы ориентируемся, они тоже нам по плечу», - подчеркнул глава депздрава.