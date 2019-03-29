​Для подрыва льда на реках Югры приготовлено три тонны взрывчатки

В начале апреля на затороопасных участках Иртыша и Оби в Югре пройдут мероприятия по подрыву льда командой учреждения «Центроспас-Югория». Для этого подготовлено три тонны взрывчатки, сообщили ИА СИА-ПРЕСС в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

В состав подрывной команды входят 11 человек и шесть единиц техники, в том числе вертолет.

«Планируемые даты работ — с 4 по 18 апреля. Но все будет зависеть от погоды», — уточнили в ведомстве.

Подрывать лед будут в трех местах: на Иртыше в Ханты-Мансийском районе, и на Оби — в районе деревни Соснина и села Былино в Нижневартовском районе и у села Нялинское Ханты-Мансийского района.

Стоит отметить, что в апреле в округе пройдут межведомственные тренировки служб, задействованных для ликвидации последствий половодья. На май запланировано проведение предпаводковых обследований гидротехнических сооружений и населенных пунктов, попадающих в зоны возможного подтопления.