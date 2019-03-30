​В Нижнесортымском продолжается строительство и ремонт социальных объектов

В поселке Нижнесортымский Сургутского района продолжается строительство детского сада и школы, а летом начнется капитальный ремонт детской школы искусств. Работы, которые ведутся на социальных объект, инспектировал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

«Давно созрела острая необходимость строительства школы — 48 процентов детей в Нижнесортымском обучаются во вторую смену, а это самый высокий показатель в районе. Новая школа вместит 1100 учеников и будет оснащена всем необходимым современным оборудованием. Летом этого года работы на строительной площадке начнутся, — пояснил глава Сургутского района. — Проектная мощность детского сада — 300 мест. Строительные работы уже идут. Подрядчик обещает сдать объект до конца 2019 года. Учреждение удовлетворит потребность в дошкольным образовании для основной части детей стоящих в очереди».

Представитель подрядной организации заявил, что работы по возведению образовательного учреждения идут по графику.

В детской школе искусств пройдет капитальный ремонт. На эти цели из бюджета Сургутского района выделено девять миллионов рублей. По словам главы муниципалитета, в учреждении будут заменены двери, окна, отмостки, отремонтированы кровля и инженерные сети. В апреле районная администрация проведет конкурс среди частных компаний, после чего, в июне подрядчик приступит к ремонту. Завершение работ планируется до 1 сентября.