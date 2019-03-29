​Жители Нижнесортымского рассказали о проблемах главе Сургутского района

Жители поселка Нижнесортымский встретились с главой Сургутского района Андреем Трубецким. В ходе встречи активные жители рассказали о проблемных вопросах в поселении. Были озвучены темы благоустройства поселения, организации освещения, вывоза снега, строительства жилых домов, а также финансирования проектов населения.

Глава муниципалитета пояснил, что приоритетные проекты, о которых заявляют поселения всегда поддерживаются администрацией Сургутского района.

«С участием Сургутского района была введена многофункциональная детская площадка, крытый хоккейный корт. Сейчас ведутся строительные работы детского сада, школы и планируется ремонт детской школы искусств», — отметил глава.

Также Андрей Трубецкой заявил, что в случаях, когда представители местного самоуправления не предоставляют необходимую документацию и не проявляют инициативу власть муниципалитета не может самостоятельно организовать работу.

В случае с вводом и строительством жилья администрацией Нижнесортымского не был найден подрядчик. Глава Сургутского района пояснил, что в этом направлении необходимо вести более усиленную работу.

Кроме того, в начале встречи об итогах прошлого года и планах на ближайшие месяцы рассказали заместители главы и представители администрации Сургутского района.

Так, в отчете начальника управления коммунального комплекса Дмитрия Рябченко прозвучала информация о запланированном строительстве тротуара по улице Северная до переулка Строителей на сумму почти два миллиона рублей — средства будут выделены из бюджета Сургутского района. При этом, в рамках проекта «Марафон благоустройства» в 2018 году работы не проводились в связи с отсутствием заявок от администрации поселения.