​Глава Сургутского района оценил качество уборки снега в поселениях

В ходе рабочей поездки глава Сургутского района Андрей Трубецой побывал в поселениях Барсово, Белый Яр, Солнечный и Лянтор, чтобы проверить качество уборки снега.

Глава отметил, что в соцсетях был проведен флешмоб «Чисто в районе» — жители муниципалитета присылали фотографии с указанием адресов, показывая проблемные территории, связанные с вывозом мусора, чисткой кровель, уборкой снега. Всего поступило более 170 обращений.

«Все сообщения были отработаны, был составлен план-график вывоза снега. Теперь я хочу лично убедиться, что работы выполняются», — пояснил Андрей Трубецкой.

Во многих поселениях ситуация с уборкой снега улучшилась. Особое внимание Трубецкой уделил проблемам города Лянтор — глава Сургутского района остался недоволен качеством уборки снега и заявил, что снова проверит работу.

Встречаясь с главами поселений, руководитель муниципалитета посоветовал привлекать к контролю за уборкой снега общественников. Также Трубецкой напомнил главам о необходимости включать в условия муниципального контракта возможность привлечения дополнительной техники во время пиковых нагрузок.

Отметим, что на совете глав, который проходит ежемесячно, планируется обсудить возможность закупа спецтехники для уборки снега в муниципальные унитарные предприятия Сургутского района. По словам главы муниципалитета, данное решение поможет справиться с проблемой нехватки снегоуборочной техники в поселениях.

Кстати, администрация Сургутского района ежегодно увеличивает финансирование ремонта и содержания дорог — уборка снега входит в данную статью. В 2018 году на эти цели было выделено 124 миллиона рублей, а в 2019 году — 140 миллионов рублей. Так, прирост составил 18 процентов.

Однако глава муниципалитета пояснил, что такие меры связаны, в том числе с удорожанием услуг подрядных организаций и управляющих компаний.