​В субботу в Югре ожидаются усиление ветра и снег с дождем

Специалисты Обь-Иртышского УГМС объявили предупреждение о неблагоприятной погоде на субботу, 30 марта. Местами в округе ожидается ветер порывами до 16 метров в секунду, осадки смешанного характера и гололед. Температура ночью опуститься до минус 3 ºС, днем поднимется до плюс 6 ºС.

С 31 марта по 2 апреля также ожидаются мокрый снег, гололед, сильный ветер порывами до 18 метров в секунду. Прекратятся осадки, по прогнозу синоптиков, к 3 апреля.

Стоит отметить, что подобная погода сейчас сохраняется и на территории других регионов Урала. Так, 29 марта «Уралуправтодор» предупредил водителей о сложной ситуации на трассах юга Тюменской области из-за мокрого снега с дождем.