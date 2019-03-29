​Прокуратура взяла на контроль ситуацию с голодовкой на нефтяном предприятии Югры

Прокурору Урая поручено провести проверку по факту объявленной голодовки сотрудником Урайского отделения АО «Нефтеавтоматика».

«Ситуация находится под контролем. С объявившим голодовку сотрудником уже связывался представитель ведомства», — сообщили ИА СИА-ПРЕСС в пресс-службе прокуратуры Югры.

Уточняется также, что задержки зарплат на предприятии нет. «Он требует увеличение зарплаты и доплаты за совмещении двух должностей», — уточнили в ведомстве.

Екатеринбуржец Александр Бурцев, работающий в Урае вахтовым методом, объявил голодовку с 29 марта. По его словам, с декабря 2018 года ему сократили зарплату, также вахтовика не устраивают условия труда. Руководитель Урайского отделения АО «Нефтеавтоматика» Александр Шестаков заверил, что на предприятии нормальная ситуация.

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