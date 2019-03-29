​Василий Романица назначил нового руководителя крупного отдела МВД

Начальником межмуниципального отдела МВД России «Ханты-Мансийский» назначен подполковник полиции Александр Фисенко. Соответствующий приказ подписал начальник УМВД Югры Василий Романица, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что с 2012 года Фисенко исполнял обязанности заместителя начальника отдела.

«Александр Фисенко родился 29 мая 1976 года в городе Исилькуль Омской области. В период с 1994 по 1996 годы проходил службу в рядах Советской армии. После демобилизации в 1997 году поступил учиться в Тюменский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации. По окончании вуза был зачислен на службу в отдел внутренних дел города Радужного. С 2001 по 2012 годы в данном Отделе полиции занимал разные руководящие должности», — говорится в справке о новом руководителе МОМВД.