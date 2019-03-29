​В Югре вахтовик из Екатеринбурга объявил голодовку из-за плохих условий труда на нефтяном предприятии

Сотрудник Урайского отделения АО «Нефтеавтоматика» Александр Бурцев с 29 марта объявил голодовку из-за плохих условий труда и низкого уровня зарплаты. Об этом нефтяник рассказал в телефонном разговоре с корреспондентом ИА СИА-ПРЕСС.

«Я работаю вахтовым методом, приехал из Екатеринбурга. С декабря, после смены руководства предприятия, зарплата снизилась на восемь тысяч рублей. Также на объекте отсутствует предусмотренное законом питание, а средства, потраченные нами на еду, не возмещаются. Не устраивают и условия жизни в вагон-городке — здесь нет возможности элементарно принять душ», — описал ситуацию Бурцев, уточнив, что к голодовке готов присоединиться еще один его коллега.

Руководитель Урайского отделения Александр Шестаков заверил, что условия труда и уровень зарплаты на предприятии нормальные. «Других комментариев сейчас не будет, мне некогда», — заключил он.

В пресс-службе прокуратуры округа обещали прокомментировать информацию позднее.

Известно, что в Урае АО «Нефтеавтоматика» занимается обслуживанием объектов «Лукойл - ТПП «Урайнефтегаз».

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