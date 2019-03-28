​Перекрыто 25 каналов поставки наркотиков в Югру

В 2018 году перекрыто 25 каналов поставки наркотиков в Югры. Это вдове больше предыдущего года. Из незаконного оборота изъято 118 килограммов запрещенных веществ. Чаще всего зелье в регион везли из стран ближнего зарубежья. Об этом рассказал глава УМВД округа Василий Романица 28 марта, выступая в окружном парламенте.

Также в докладе главного полицейского региона сообщалось о том, что в прошлом году раскрыто 339 преступлений (+22%), совершенных в составе группы. В суды передано четыре дела по контрабанде наркотиков.

«Задокументровано семь фактов легализации наркодоходов на сумму 12,5 миллиона рублей. Так, задержаны четыре участника организованной группы, которые на протяжении двух лет осуществляли сбыт синтетических наркотиков посредством интернет-магазинов и легализовали свыше 11 миллионов рублей», — уточнил Романица.

За этот же период сократилось количество преступлений, совершенных наркоманами (на 4,2%) и людьми в состоянии наркотического опьянения (на 25%).