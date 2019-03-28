​В работу консорциума «Вернадский – Западная Сибирь» включились ведущие вузы Югры

Югра стала одним их первых регионов страны, начавшим работу по созданию научно-образовательного консорциума «Вернадский – Западная Сибирь». В него уже включились ведущие вузы округа — Югорский государственный университет, Сургутский государственный университет, научно-аналитический центр рационального недропользования имени В.И. Шпильмана.

Меморандум о взаимодействии с Российским союзом ректоров по созданию консорциума подписан между губернатором Натальей Комаровой и ректором Московского государственного университета Виктором Садовничим на этой неделе, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

Во время знакового события Наталья Комарова высказала убежденность, что в МГУ создается работоспособная команда из ведущих вузов страны и органов власти субъектов РФ: «Для Югры такая команда – это новая современная возможность это возможность завязать научные исследования на реализацию масштабных преобразований в нефтегазовой отрасли, подключить лучшие научные силы к работе по цифровизации месторождений, разработке труднодоступных запасов, внедрению инновационных технологий добычи».

Ранее Виктор Садовничий назвал консорциум «Вернадский» программой научно-образовательной мобильности, которая должна поднять потенциал регионального вуза. «Ведущие университеты страны устанавливают конкретные связи с университетами в дальних регионах России по наиболее продвинутым направлениям. Организуют совместные кафедры, совместные лаборатории, совместные центры коллективного пользования. Готовят студентов на кафедрах в региональных университетах, готовят их в аспирантурах, создавая там, если нужно, аспирантуру. Периферийные студенты могут приехать на полгода в центральные вузы. Задача — создать в региональных университетах научные школы достойного, а может быть, и мирового уровня. Подтянуть периферию до центрального уровня», — объяснил «Русскому веку» ректор МГУ принцип работы консорциума.