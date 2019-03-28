​В думе Югры освобождаются два депутатских кресла

В четверг, 28 марта, на заседании думы Югры депутаты приняли постановление о досрочном прекращении полномочий представителя «Единой России» Сергея Кочкурова. С 1 апреля он оставляет пост гендиректора компании «ЛУКОЙЛ—Западная Сибирь» и переходит на должность вице-президента компании «ЛУКОЙЛ».

Из-за его ухода осенью этого года по одномандатному округу в Когалыме должны состоятся довыборы в думу округа.

Кроме того, как ранее сообщало ИА СИА-ПРЕСС, в ближайшее время окружной парламент покинет представитель ЛДПР Евгений Марков. Он займет место Владимира Сысоева в Госдуме. Последний в марте занял пост заместителя губернатора Тюменской области.