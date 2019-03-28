​Депутаты Югры запретили продажу вейпов детям

В четверг, 28 марта, депутаты думы Югры приняли закон, запрещающий продажу электронных систем доставки никотина и жидкости для них несовершеннолетним.

Таким образом, в округе устанавливается ограничение розничной продажи детям электронных сигарет, вейпов и других одноразовым или многоразовым электронным устройствам, продуцирующим аэрозоль, пар или дым путём нагревания жидкости в целях вдыхания.

«Вводится административная ответственность за продажу несовершеннолетним «электронных сигарет». Размеры штрафа на граждан составят от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, на юридических лиц – от 10 до 20 тысяч рублей», – пояснил спикер оркужного парламента Борис Хохряков.

В пресс-службе думы округа пояснили, что закон разработан для предупреждения причинения вреда здоровью лиц, не достигших совершеннолетия, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, а также обеспечения общественного порядка. Подобные ограничения действуют в 20 субъектах Российской Федерации.