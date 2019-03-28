​Депутаты Югры разрешили Счетной палате следить за эффективностью работы Югорского фонда капремонта

В четверг, 28 марта, на заседании думы Югры депутаты внесли изменения в закон «О Счётной палате Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Об этом сообщает пресс-служба окружного парламента.

Поправки позволят аудиторам Счетной палаты округа осуществлять финансовый контроль за использованием средств бюджета автономного округа, формирующих фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

Соответствующие изменения в законодательство округа подготовил и внес на рассмотрение парламентариев прокурор Югры Евгений Ботвинкин. В пояснительной записке к документу говорилось, что в деятельности Югорского фонда капремонта в 2018 найдены нарушения, а поправки необходимы, чтобы не допустить срыва реализации программы в регионе.