​Оппозиционного депутата Госдумы Владимира Сысоева, ушедшего в тюменское правительство, заменит однопартиец из Югры

Депутат думы Югры Евгений Марков (ЛДПР) вскоре перейдет в Государственную думу, где заменит своего однопартийца Владимира Сысоева, ставшего замгубернатора Тюменской области. Информацию о своем переходе в нижнюю палату российского парламента СИА-ПРЕСС подтвердил сам Марков.

Марков в думе Югры возглавляет фракцию ЛДПР, поэтому партии придется не только отдать его мандат регионального депутата новому человеку, но и подыскать руководителя для депутатского объединения. По словам Маркова, все это будет обсуждаться в течение недели.

Евгений Марков был избран в думу Югры VI созыва по партийным спискам осенью 2016 года. Тогда же мандат депутата Госдумы от Тюменской области получил его однопартиец Владимир Сысоев (при этом он проиграл выборы на одномандатном округе в Югре бывшему мэру Сургута Александру Сидорову). В марте 2019 года губернатор Тюменской области Александр Моор назначил Владимира Сысоева своим заместителем, который курирует вопросы экономики, занятости и исполнение нацпроектов в регионе.