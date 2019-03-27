​В Югре из-за потепления закрыты еще 17 ледовых переправ

С 26 марта запрещено движение автотранспорта по 17 зимним дорогам в нескольких районах Югры.

Так, четыре зимника закрыты в Ханты-Мансийском районе: на реке Обь на автозимниках д. Белогорье – п. Кирпичный, с. Троица – п. Урманный и на протоке Ендырская на автозимнике д. Белогорье – п. Луговской. Пять — в Октябрьском районе: на реке Кормужиханка (автозимник пгт. Октябрьское – с. Большой Камень), на реках Большой Атлым и Малый Атлым (автозимник подъезд к с. Большой Атлым), на протоке Ендырская (автозимник п. Урманный - с. Каменное) и на реке Ендырь (автозимник 69-й карьер – с. Пальяново). В Кондинском районе 27 марта закроют все восемь сезонных дорог.

«Предприятия, эксплуатирующие ледовые переправы, обязаны принять все меры безопасности: установить запрещающие знаки, шлагбаумы или организовать возведение насыпей и валов. Граждане должны помнить, что переезжать через водоемы после закрытия ледовых переправ опасно для жизни», — напомнили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Движение по всем зимникам в округе планируют прекратить к 8 апреля.