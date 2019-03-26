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​Депздрав Югры найдёт и накажет виновных в появлении просрочки в Югорском морге

Глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский сообщил, что проверка, начатая 25 марта в Югорской горбольнице по поводу найденного в морге детского питания, завершена. Специалисты его структуры подтвердили взбудоражившие общественность факты: «Нашими специалистами установлено, что действительно в помещении морга имеется складское помещение с отдельным входом, в котором организовано хранение списанного и подготовленного к утилизации медоборудования, а также там обнаружены продукты — детское питание с истекшим сроком годности».

Чиновник пояснил, что сегодня специалистами контрольно-ревизионного управления отдела департамента здравоохранения проводится анализ всех фактов, которые привели к тому, что в Югорской горбольнице появилось просроченное детское питание: «Мы выясняем, как такое получилось, и те должностные лица, вина которых будет установлена, они понесут наказание».

Алексей Добровольский отметил, что о количестве и сроках хранения просроченного детского питания сможет рассказать по окончании проверки, которая планируется к завершению 2 апреля. Ранее депутат думы Югорска Антон Пантин сообщал СИА-ПРЕСС, что речь идет о продукции на сумму 1,5 миллиона рублей, которая закупается на бюджетные деньги.


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Сегодня в 17:40, просмотров: 272, комментариев: 0


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