​Прокурор Югры предлагает разрешить Счетной палате проверять Фонд капремонта

Прокурор Югры Евгений Ботвинкин предлагает разрешить Счетной палате округа осуществлять финансовый надзор за деятельностью Югорского фонда капремонта. Соответствующие изменения в законодательство региона депутаты окружной думы рассмотрят на заседании 28 марта.

В пояснительной записке к документу, размещенной на сайте регионального парламента, указывается, что за период действия программы капитального ремонта в автономном округе Фондом собрано более 12 миллиардов рублей, из них за 2018 год — свыше трех миллиардов рублей. Кроме того, программа финансируется из бюджетов округа и муниципалитетов.

При этом прокурорские проверки, прошедшие в прошлом году, выявили нарушения. Так, в 2018 году планировалось сделать ремонт в 621 многоквартирном доме, но по состоянию на 1 января 2019 года в полном объеме завершен капитальный ремонт в 522 многоквартирных домов.

«Показатель исполнения Краткосрочного плана по количеству многоквартирных домов на 1.01.2019 составляет 84 процента. Согласно информации Фонда запланированный на 2018 год 100-процентный объем работ не выполнен и будет перенесен на 2019 год. Таким образом, недостаточные темпы контрактования в целях реализации Краткосрочного плана в 2017-2018 г.г. не позволяют в полном объеме выполнить мероприятия по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в установленные Программой сроки. Незаключение контрактов по причине отсутствия заявок свидетельствует о несвоевременной работе Фонда по проведению конкурсных процедур на выполнение указанных видов работ. Перенос мероприятий предыдущих лет на следующий период в отсутствие на то объективных причин в дальнейшем может привести к срыву ее реализации и, как следствие, неэффективному использованию денежных средств бюджета и собственников помещений в многоквартирных домах», — указывается в пояснительной записке.

Стоит отметить, что на прошлой неделе директору Югорского фонда капремонта Елене Дарибабиной пришлось извиняться перед жителями Сургута за некорректное начисление платежей по капремонта. Обратилась к жителям округа глава Фонда после того, как на проблему обратила внимание губернатор Югры Наталья Комарова.