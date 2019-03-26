​Бывший главный лесничий Югры возглавил уральский вуз

Бывший первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Евгений Платонов назначен исполняющим обязанности ректора Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ). Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Платонов покинул пост в правительстве округа в феврале 2019 года. Официальной причиной отставки назывался переезд чиновника в Екатеринбург. Изначально он был назначен на должность первого проректора УГЛТУ.

«Евгений Петрович в 1985 году закончил Уральский лесотехнический институт по специальности «лесное хозяйство», в 2004 году защитил кандидатскую диссертацию. Большая часть трудовой биографии Е. П. Платонова связана с Ханты-Мансийским автономным округом-Югра, где до февраля 2019 года он работал в должности первого заместителя директора окружного департамента недропользования и природных ресурсов», — отметили в пресс-службе вуза.