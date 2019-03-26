​В Ханты-Мансийском районе УАЗ влетел под КрАЗ, пострадали два человека

В понедельник, 25 марта, около 09.00 на 23 километре автодороги «Иртыш» в Ханты-Мансийском районе столкнулись «УАЗ Патриот» и КрАЗ. По данным отделения пропаганды УГИБДД Югры, в аварии пострадали 32-летний водитель внедорожника и его 44-летний пассажир. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

«За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых восемь человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний», — уточнили в ведомстве.