​Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослых в Югре превышает эпидпорог

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Югре за прошедшую неделю снизилась на шесть процентов и составила 79,9 случаев на 10 тысяч, что на 9,6 процента ниже эпидемического порога.
Уровень заболеваемости стал ниже во всех возрастных группах, однако среди взрослых от 15 лет и старше эпидпорог превышен на 26,5 процента.
«Превышения среднеокружной заболеваемости отмечается Урае, Кондинском районе, Нефтеюганске, Сургуте, Покачах, Сургутском районе», — сообщили в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора.
Проект «ДУМАть и решать». Выпуск XIV. Что будет с вывозом мусора в Суруте? // ONLINE 28 марта в 14:30