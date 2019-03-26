​Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослых в Югре превышает эпидпорог

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Югре за прошедшую неделю снизилась на шесть процентов и составила 79,9 случаев на 10 тысяч, что на 9,6 процента ниже эпидемического порога.

Уровень заболеваемости стал ниже во всех возрастных группах, однако среди взрослых от 15 лет и старше эпидпорог превышен на 26,5 процента.

«Превышения среднеокружной заболеваемости отмечается Урае, Кондинском районе, Нефтеюганске, Сургуте, Покачах, Сургутском районе», — сообщили в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора.