​Власти Югры анонсировали проверки закупок и условий хранения детского питания в округе

Во всех учреждениях здравоохранения Югры пройдут проверки закупок и условий хранения детского питания. Об этом 25 марта сообщает Департамент общественных и внешних связей региона.

«По решению департамента здравоохранения Югры в самые короткие сроки во всех учреждениях здравоохранения региона пройдут контрольные проверки закупок и условий хранения детского питания. Комиссия начнёт работу уже завтра, первая проверка будет проведена в городе Югорске. О нарушении условий хранения продуктов питания для детей в местной больнице сегодня сообщили ряд СМИ и региональных пабликов. При выявлении нарушений будут приняты управленческие решения», — говорится в документе.

Ранее депутат думы Югорска Антон Пантин сообщил о том, что в здании, где расположен морг, хранится несколько тонн питания для детей. Проверку по данному поводу начали прокуратура и полиция. В департаменте общественных и внешних связей пояснили: «В здании в городе Югорске, где находится морг, размещены в том числе складские помещения, они разграничены с основным отделением, имеют отдельные входы. В одном из таких помещений сейчас временно хранятся продуты питания с истёкшим сроком годности – до момента их утилизации. Продукты питания хранятся, как и следует, в общебольничном блоке».