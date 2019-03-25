​В 2018 году в Югре 682 человека заболели туберкулезом

1 512 жителей Югры состоятся на учете в противотуберкулезных учреждениях округа. В прошлом году туберкулезом заболели 682 человека. Заболеваемость населения составила 41,1 на 100 тысяч населения, что на 10,5 процента ниже аналогичного значения за 2017 год.

Статистику озвучили в окружном управлении Роспотребнадзора округа к Всемирному дню борьбы с туберкулезом.

В ведомстве отметили, что на 10 процентов снизился уровень распространённости заразных форм туберкулеза. Умерли от туберкулеза в прошлом году 40 человек, что также меньше, чем в 2017-м, когда было зафиксировано 49 смертей.

Большинство заразившихся туберкулезом — люди трудоспособном возрасте с 18 до 44 лет (68%). «Максимальные показатели заболеваемости туберкулезом для мужчин и женщин приходятся на возраст 25-44 года. Мужчины составили 66,9 процента среди впервые заболевших туберкулезом», — рассказали в пресс-службе ведомства.