​В Югре 26 марта усилится ветер и будет идти мокрый снег

Специалисты Обь-Иртышского УГМС объявили на 26 марта предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. По данным синоптиков, ночью во вторник в западных районах округа ветер усилится до 16 метров в секунду. Днем в центральных районах ожидается ветер порывами до 18 метров в секунду. В большинстве районов пройдут мокрый снег и дождь, что спровоцирует гололед и отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Температура воздуха будет выше нуля — плюс 2-3 ºС

Как сообщалось ранее, непогоду в Югру принес южный циклон. Потепление ожидается в четверг.