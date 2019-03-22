​Создателю югорского портала «Чиновник.ру» грозит до 15 лет лишения свободы

Создателю югорского портала «Чиновник.ру» Эдуарду Шмонину грозит до 15 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. Он стал фигурантом четрых уголовных дел. Об этом ИА СИА-ПРЕСС сообщили источники, близкие к правоохранительным органам.

«Шмонин обвиняется сразу по четырем уголовным статьям: «Вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере», «Клевета с использованием должностного положения, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления», «Нарушение неприкосновенности частной жизни», «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов организованной группой с использованием СМИ», — рассказали корреспонденту ИА СИА-ПРЕСС источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, статья 163, вымогательство, считается особо тяжкой. Всего в совокупности деяний Эдуарду Шмонину грозит от 7 до 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии и штрафом до одного миллиона рублей.

Специалисты отметили, что в ближайшее время создателю «Чиновник.ру» будет предъявлено обвинение, после чего дело уйдет в суд.

Официальный комментарий следственного комитета Югры на момент публикации материала не был получен — в телефонном разговоре с корреспондентом нашего издания сотрудники СК заявили, что рассмотрят запрос редакции.

С самим Шмониным связаться не удалось.