​На Югру надвигается очередной циклон: ожидаются мокрый снег и порывистый ветер

На выходных, 23 и 25 марта, в Югре ожидаются мокрый снег, гололедные явления, ночью и утром — туман. Температура воздуха по ночам будет опускаться до минус 6-8 ºС, днем подниматься до плюс 7 ºС.

В первой половине следующей недели погода будет неустойчивой. «26 и 27 марта, при прохождении южного циклона, будет облачно, ожидаются осадки от небольших до умеренных, по западным районам — сильные, преимущественно в виде мокрого снега; местами ожидаются гололедные явления. Ветер южных и западных направлений 7-12 метров в секунду, порывами до 14-19 метров в секунду», — сообщили в Обь-Иртышском УГМС. Температура воздуха останется прежней.

28 и 29 марта погода улучшится.