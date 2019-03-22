​На выплаты ко Дню Победы в Югре направят около 17 миллионов рублей

В Югре ко Дню Победы 5 220 человек получат единовременную выплату. Она будет произведена до 1 мая в беззаявительном порядке. В бюджете региона на эти цели зарезервировано около 17 миллионов рублей.

Решение о предоставлении выплаты принято в ходе очередного заседания правительства, которое провела губернатор Наталья Комарова.

«Это традиционное назначение выплаты. Ее размер определен в диапазоне от 2 до 5 тысяч рублей в зависимости от принадлежности граждан к соответствующей льготной категории. Среди них – инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», неработающие пенсионеры – узники концлагерей», – приводит слова главы региона департамент общественных и внешних связей.

По 5 тысяч рублей будет предоставлено инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, югорчанам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», труженикам тыла, неработающим пенсионерам из числа узников концлагерей.

По 2 тысячи рублей получат вдовы погибших инвалидов и участников Великой Отечественной войны.