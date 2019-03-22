​В Югре продолжают снижать грузоподъемность зимников

Грузоподъемность 16 ледовых переправ в Ханты-Мансийском районе снижена до пяти тонн. Об этом 22 марта сообщает пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Ранее в Югре из-за потепления был закрыт первый зимник — «пгт. Мортка - пгт. Нижняя Тавда» через реку Кума. Также снижена грузоподъемность ледовых переправ Березовского, Белоярского, Ханты-Мансийского, Октябрьского, Советского, Кондинского района, Нижневартовского и Сургутского районов.

На сегодняшний день на территории округа функционирует 51 ледовая переправа межмуниципального значения. Закрыть все планируют к 8 апреля.