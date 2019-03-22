​Санврачи Югры оценили качество питьевой воды: 75 процентов проб не прошли проверку по санитарно-химическим показателям

В 2018 году специалисты окружного управления Роспотребнадзора провели тысячи исследований питьевой воды и десятки проверок объектов, осуществляющих деятельность по сбору, очистке и распределению ресурса. В результате их работы возбуждено 86 дел об административных правонарушениях на общую сумму 1 737 000 рублей. Шесть дел направлены в суды. Руководителям организаций, допустивших нарушения, даны предписания об устранении выявленных нарушений санитарного-эпидемиологических требований.

Кроме того, проводились лабораторные исследования проб питьевой воды.

«В 2018 году исследовано 400 проб воды источников питьевого централизованного водоснабжения по санитарно-химическим показателям, из них 301 неудовлетворительная. И 1207 проб воды по микробиологическим показателям, из них три неудовлетворительные. Высокий удельный вес неудовлетворительных проб воды источников питьевого централизованного водоснабжения по санитарно-химическим показателям связан с тем, что вода подземных источников централизованного водоснабжения автономного округа характеризуется повышенным природным содержанием железа, марганца, кремния и аммиака», — сообщили в пресс-службе ведомства.