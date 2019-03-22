​В Югре будут судить вахтовика, который развращал детей через соцсети

В Югре в суд передано уголовное дело 29-летнего жителя Томской области, который работал в округе вахтовым методом. Мужчину обвиняют в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, развращении детей и распространении порнографии.

Среди жертв обвиняемого 16 детей в возрасте от 11 до 15 лет из Югры, Ростовской, Свердловской, Брянской, Кемеровской областей, Хабаровского и Ставропольского края, а также из других субъектов.

«По версии следствия, обвиняемый в период работы в округе вахтовым методом через социальные сети вступал в переписку с детьми и подростками, в ходе которой располагал собеседников к общению, входил к ним в доверие, а в дальнейшем заводил темы сексуального характера, принуждал фотографироваться в обнаженном виде и отправлять полученные снимки ему, а также пересылал детям свои порнографические фотографии. Преступные действия мужчины были пресечены после того как одна из потерпевших рассказала о переписке родителям, а они немедленно сообщили о преступлении в полицию», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

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