​Роспотребнадзор Югры открыл «горячую линию» по вопросам обращения с ТКО

Управление Роспотребнадзора Югры запустила «горячую линю» по вопросам обращения с отходами производства и потребления. Она будет работать до 27 марта.

«По телефону горячей линии граждане могут сообщить о нарушениях при обращении с отходами производства и потребления, об их несанкционированном размещении на территории муниципальных образований. Прием звонков будет осуществляться по телефону 8 (3467)360003, доб.1101, 1102 в будние дни (с понедельника по пятницу) в период с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов по местному времени», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее «горячую линию» открыла прокуратура округа. Также надзорное ведомство по поручению Генпрокурора РФ Юрия Чайки проверят информацию о взимании двойных тарифов за обращение с ТКО с жителей округа.