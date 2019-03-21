​Эксперты рассказали, где в Югре ждать потопов этой весной

При неблагоприятном сценарии прохождения весеннего половодья в Югре могут оказаться затопленными два десятка населенных пунктов и дачные кооперативы.

«При позднем вскрытии рек, дружном характере весны и значительных снегозапасах на конец зимы на всем водосборе Оби, включая Иртыш, создаются предпосылки увеличения вероятности затопления населенных пунктов на территориях Нижневартовского, Сургутского, Нефтеюганского, Ханты-Мансийского, Березовского и Белоярского районов», — рассказали в аналитическом отделе КУ «Центроспас-Югория».

Под угрозой подтопления в Нижневартовском районе с.п. Вата, д. Соснина, с. Былино, Вампугол, территории дачных кооперативов городов Нижневартовска, Мегиона и Лангепаса; в Сургутском районе — п. Локосово, п. Сытомино, д. Верхне-Мысовая, пгт. Барсово, ДНТ «Бриз»; в Нефтеюганском районе — п. Салым, п. Юганская Обь, п. Лемпино, г.п. Пойковский, п. Мостоотряд; в Ханты-Мансийском районе — с.Зенково, с.Кышик; в Белоярском районе — д. Пашторы, с. Тугияны; в Березовском районе — п.Пугоры, д. Деминская.

В Сургуте может затопить 45 придомовых участков и восемь домов.

Уточняется, что этот прогноз составлен по текущей гидрометеорологической информации и статистических данных за десятилетний период. Есть и благоприятный сценарий развития событий: при ранней и затяжной весне уменьшается вероятность возникновения предпосылок к образованию опасных заторов льда при вскрытии рек и экстремально высоких уровней воды половодья.

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