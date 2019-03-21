​Губернатор Югры Наталья Комарова осталась единственной женщиной – главой региона в России

Губернатор Югры Наталья Комарова осталась единственной женщиной – главой субъекта России. Это случилось после того, как должность покинула губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Кроме того, за минувшую неделю с постов ушли также губернатор Челябинской области Борис Дубровский, руководитель республики Алтай Александр Бердников, глава Калмыкии Алексей Орлов, губернатор Оренбургской области Юрий Берг.

В последние месяцы среди политического истеблишмента и в СМИ ходили активные слухи о том, что Наталья Комарова так же может покинуть пост – чтобы возглавить одну из крупных волонтерских структур на международном уровне. Однако глава Югры опровергла эти слухи, заявив, что у нее еще есть два года до окончания второго срока полномочий, и закон позволяет ей занимать губернаторский пост и в третий раз.

«Если исходить из этого и достигать целей, моя позиция обоснованная — за два года до этой границы у меня есть повод не задумываться над своим решением на этот счет. Но решение, конечно, будет приниматься — и в первую очередь — президент РФ именно так к этому относится — решение зависит от личной позиции человека», – заявила она по этому поводу.