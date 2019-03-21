В Ханты-Мансийске поговорят о языках

В четверг 21 марта в Ханты-Мансийске стартует форум-открытие Года языков коренных народов. В нем примут участие ведущие специалисты по языкам коренных народов из России, а также эксперты ООН. Одни из главных тем форума – проблемы сохранения и изучения языковой культуры коренных народов. Именно форум в Ханты-Мансийске даст старт масштабной дискуссии, которая будет идти в России на протяжении всего года. Побочной целью мероприятия должен стать поиск новых путей гармонизации межконфессиональных и межэтнических отношений. В форуме примет участие губернатора Югры Наталья Комарова, заместитель руководителя Администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, заместитель председателя Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов Сяоань Чжан.